2023-04-08 – 2023-07-02

Nièvre . EUR Quand on sait que les organismes vivants du sol représentent environ ¼ des espèces animales connues et qu’on connait leur rôle dans l’équilibre et la richesse des sols, on comprend mieux l’importance de les protéger.

Cette exposition lève le voile sur ce monde mystérieux, les mécanismes complexes et les interactions entre les organismes.

Une exposition conçue par le Centre Eden pavillondeloire@coeurdeloire.fr +33 3 86 39 54 54 https://www.coeurdeloire.fr/education-a-lenvironnement/ Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire

