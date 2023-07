Exposition « Le Roi pêcheur » Pavillon du milieu de Loire Pouilly-sur-Loire, 16 septembre 2023, Pouilly-sur-Loire.

Exposition « Le Roi pêcheur » 16 et 17 septembre Pavillon du milieu de Loire Entrée libre

Plongez dans l’univers du martin-pêcheur à la découverte de son habitat, des mythes qui l’entourent mais également des menaces qui pèsent sur cette espèce. Une rencontre avec un oiseau remarquable, aux couleurs rutilantes, rendue possible grâce aux clichés du photographe professionnel Erwan Balança.

Pavillon du milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot 58150 Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 39 54 56 http://www.pavillon-pouilly.com Le Pavillon du milieu de Loire est une maison thématique sur la Loire et les oiseaux. Il vous dévoile les secrets du dernier fleuve sauvage d'Europe, à mi-chemin entre sa source et son embouchure. Dans les deux salles d'exposition permanente, découvrez la mosaïque de milieux naturels de la réserve naturelle du Val de Loire, sa flore, sa faune et plus particulièrement les oiseaux de Loire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Erwan Balança