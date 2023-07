Exposition « Bêtises et balivernes » Pavillon du milieu de Loire Pouilly-sur-Loire, 16 septembre 2023, Pouilly-sur-Loire.

À l’occasion des Journées eurpéennes du patrimoine, visitez l’exposition « Bêtises et balivernes », samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14h à 17h30, au Pavillon du milieu de Loire.

Que de croyances et de sornettes sur la nature se transmettent de bouche à oreille, voire de génération en génération ! Certaines inoffensives et amusantes, d’autres que les animaux payent parfois injustement au prix de leur vie.

Pavillon du milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot 58150 Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 39 54 56 http://www.pavillon-pouilly.com Le Pavillon du milieu de Loire est une maison thématique sur la Loire et les oiseaux. Il vous dévoile les secrets du dernier fleuve sauvage d'Europe, à mi-chemin entre sa source et son embouchure. Dans les deux salles d'exposition permanente, découvrez la mosaïque de milieux naturels de la réserve naturelle du Val de Loire, sa flore, sa faune et plus particulièrement les oiseaux de Loire. La troisième salle est dédiée aux expositions temporaires.

