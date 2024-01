Conférence gourmande et participative sur l’alimentation Pavillon des Transitions Rouen, dimanche 21 janvier 2024.

Conférence gourmande et participative sur l’alimentation Le lien entre l’alimentation et le climat ? Nous sommes de plus en plus nombreux à l’interroger, voire à le pratiquer, avec plus ou moins de succès ! Dimanche 21 janvier, 15h30 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-21T15:30:00+01:00 – 2024-01-21T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T15:30:00+01:00 – 2024-01-21T17:00:00+01:00

L’important est de se mettre en route! Se retrouver pour mieux comprendre ce lien et le questionner est profitable.

C’est ce que Stéphanie Gomis vous propose lors de cette conférence gourmande et participative. Contribution des participants, préparation de recettes rapides, apports théoriques et jeux contribueront à vivre cette conférence de façon active !

A partir de 14 ans.

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/conference-gourmande-et-participative-sur-lalimentation »}]