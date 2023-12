Visite guidée « Le français » + expo climat Pavillon des Transitions Pavillon des Transitions Rouen, 17 janvier 2024, Rouen.

Visite guidée « Le français » + expo climat Pavillon des Transitions Mercredi 17 janvier 2024, 14h00, 16h00 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T14:00:00+01:00 – 2024-01-17T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-17T16:00:00+01:00 – 2024-01-17T18:00:00+01:00

Elaborée en partenariat avec l’Université Rouen Normandie et basée sur les travaux du GIEC de la Métropole Rouen Normandie, cette exposition est placée sous le commissariat scientifique de Benoit Laignel, professeur des Universités en Géosciences et Environnement, président du GIEC de la Métropole Rouen Normandie, Vice-Président du GIEC normand et membre du GIEC international.

Cette exposition ludique, pédagogique et interactive à destination d’un public familial a pour objectifs de :

Transmettre les connaissances scientifiques autour de la réalité du changement climatique

Rendre appropriables ses conséquences et les enjeux liés aux évolutions sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie

Donner des clefs d’action individuelle et collective appropriables par tous.

L’exposition proposera également de découvrir le travail d’un artiste contemporain engagé dans la sensibilisation à la disparition des coraux liés au changement climatique, Jeremy Gobé.

A l’occasion de la première semaine de présentation de l’exposition au public en janvier 2024, un partenariat avec l’association de « l’Ecole des Pôles » est proposé.

L’école des Pôles est une association qui propose des outils et des modules pédagogiques multidisciplinaires de sensibilisation au dérèglement climatique via l’émerveillement et la compréhension des régions polaires. Elle réalise des escales sur les côtes françaises à bord de voilier d’exception, comme « Le Français ».

L’association proposera le mercredi 17 janvier une visite à bord du trois mâts « Le Français » amarré à proximité du Pavillon des Transitions, pour sensibiliser le public au changement climatique via la beauté et la fragilité des pôles.

Ainsi, il est proposé au grand public, à partir de 8 ans, une visite guidée gratuite de 2 heures (de 14h à 16h ou de 16h à 18h) composée :

D’une visite de l’exposition avec médiation au Pavillon des Transitions, par l’équipe d’animation, sur 1h

D’une visite à bord du trois-mâts de tradition le « Français », amarré à proximité du Pavillon des Transitions, par « L’Ecole des Pôles » sur 1h,

Deux groupes seront accueillis simultanément de 14h à 16h, puis de 16h à 18h :

un ira au Pavillon des Transitions puis sur le bateau « le Français »,

et l’autre inversement

Au moment de votre inscription, vous devrez choisir si vous commencez la visite par le Pavillon des Transtions ou par le bateau « Le français ».

Présentation navire le Français :

Le Français, un des derniers grands voiliers de tradition. Construit en 1948 le Kaskelot, cachalot en danois, était à l’origine un navire de ravitaillement pour le Groenland. Après plusieurs vies sous plusieurs pavillons et les projecteurs du 7e art, il est baptisé Le Français en 2018 en hommage au navire éponyme du Commandant Jean-Baptiste Charcot, parti entre 1903 et 1905 pour le premier hivernage français en Antarctique.

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-le-francais-expo-climat »}]