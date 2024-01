« Ça chauffe ! Changement climatique : l’expo pour comprendre et agir » Pavillon des Transitions Rouen, samedi 13 janvier 2024.

Elaborée en partenariat avec l’Université Rouen Normandie et basée sur les travaux du GIEC de la Métropole Rouen Normandie, cette exposition est placée sous le commissariat scientifique de Benoit Laignel. Il est professeur des Universités en Géosciences et Environnement, président du GIEC de la Métropole Rouen Normandie, Vice-Président du GIEC normand et membre du GIEC international.

Cette exposition ludique, pédagogique et interactive à destination d’un public familial a pour objectifs de :

– Transmettre les connaissances scientifiques autour de la réalité du changement climatique

– Comprendre les conséquences et les enjeux liés à la nécessaire adaptation de notre territoire

– Donner des clefs d’action individuelle et collective appropriables et accessibles par tous.

L’exposition proposera également de découvrir le travail d’un artiste contemporain engagé dans la sensibilisation à la disparition des coraux. Jeremy Gobé vous propose un espace immersif à travers la réalité virtuelle, pour découvrir son travail artistique dénonçant cette conséquence tragique sur les océans et déjà réelle, du changement climatique.

Elle sera également accompagnée par une programmation spécifique tout au long de l’année 2024 permettant d’approfondir les thématiques abordées, déclinées sous différents formats :

– Ateliers comme « La fresque du climat » déclinée à notre territoire ou encore « l’Atelier 2 tonnes »

– Ateliers de parentalité, pour aborder les questions du climat avec les enfants

– Ciné-débats en présence de grands témoins,

– Cycle de conférences dédié au changement climatique, à ses conséquences sur notre territoire et aux enjeux d’adaptation et d’atténuation, avec les acteurs du territoire et des personnalités incarnant ces enjeux.

Visite libre et gratuite, du mardi au dimanche de 10h à 18h.

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie