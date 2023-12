Atelier cosmétiques naturels : crème pour le visage Pavillon des Transitions Rouen, 6 janvier 2024, Rouen.

Atelier cosmétiques naturels : crème pour le visage 6 et 7 janvier 2024 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T14:30:00+01:00 – 2024-01-06T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-07T14:30:00+01:00 – 2024-01-07T16:00:00+01:00

Dans cet atelier vous allez élaborer une crème pour le visage (50 ml) et la personnaliser avec des huiles végétales et des hydrolats.

Faire ses cosmétiques soi même avec des produits naturels c’est bon pour la nature et pour soi!

Atelier à partir de 10 ans, chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Seul l’enfant doit s’inscrire.

Animé par l’Atelier de Mel.

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/atelier-cosmetiques-naturels-creme-pour-le-visage »}]