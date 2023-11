Conte de Noël et chandelle au crépuscule Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Conte de Noël et chandelle au crépuscule Pavillon des Transitions Rouen, 17 décembre 2023, Rouen. Conte de Noël et chandelle au crépuscule Dimanche 17 décembre, 16h00 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription. «Une étoile m’a raconté » est un conte/spectacle de noël qui propose une ambiance feutrée comme les veillées d’antan. Les meilleures ambiances sont parfois celles qui n’utilisent pas toutes les lumières et respectent les cycles saisonniers. A la fin du spectacle le soleil sera couché ! A partir de 2 ans, chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Seul l’enfant doit s’inscrire. Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/conte-de-noel-et-chandelle-au-crepuscule »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Pavillon des Transitions
Adresse Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen
Ville Rouen
Departement Seine-Maritime

