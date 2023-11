Atelier de fabrication d’une carte pop-up « déco de noël » Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Atelier de fabrication d’une carte pop-up « déco de noël » Pavillon des Transitions Rouen, 6 décembre 2023, Rouen. Atelier de fabrication d’une carte pop-up « déco de noël » Mercredi 6 décembre, 14h30 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription. Un petit renne sur une carte décorative afin de bien accueillir le père Noël. La déco c’est plus sympa quand on la fabrique soi-même! Atelier à partir de 6 ans, chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.Seul l’enfant doit s’inscrire. Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/atelier-de-fabrication-dune-carte-de-vux-pop-up »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

