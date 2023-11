Atelier de confection de cosmétiques : savon dur Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Atelier de confection de cosmétiques : savon dur Pavillon des Transitions Rouen, 2 décembre 2023, Rouen. Atelier de confection de cosmétiques : savon dur 2 et 3 décembre Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription Venez fabriquer un savon de 400g selon la technique de la saponification à froid. Avec quelques ingrédients de base et de l’ingéniosité pour avoir des produits cosmétiques naturelles et faire des économies. Ces savons peuvent être également une idée de cadeau pour les fêtes qui approchent ! Atelier à partir de 12 ans. Animé par Chic Planète Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/atelier-de-confection-de-cosmetique-savon-dur »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Pavillon des Transitions Adresse Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Ville Rouen

