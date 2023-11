Confection de baume à lèvres Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Confection de baume à lèvres Pavillon des Transitions Rouen, 26 novembre 2023, Rouen. Confection de baume à lèvres Dimanche 26 novembre, 14h00, 16h00 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription. Le froid hivernal peut dessécher la peau. Pour votre visage, jamais protégé, cela peut être très désagréable et éprouvant. Venez fabriquer votre propre baume à lèvres naturel pour prendre soin de la peau délicate de vos lèvres.

Atelier à partir de 8 ans, chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/confection-de-baume-a-levres »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T14:00:00+01:00 – 2023-11-26T15:30:00+01:00

2023-11-26T16:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Pavillon des Transitions Adresse Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Pavillon des Transitions Rouen latitude longitude 49.442591;1.076697

Pavillon des Transitions Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/