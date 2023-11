Soirée spéciale « Semaine Européenne de la Réduction des Déchets » Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Soirée spéciale « Semaine Européenne de la Réduction des Déchets » Pavillon des Transitions Rouen, 23 novembre 2023, Rouen. Soirée spéciale « Semaine Européenne de la Réduction des Déchets » Jeudi 23 novembre, 18h30 Pavillon des Transitions Entrée libre, gratuit. Projection d’un montage documentaire réalisé avec des extraits de l’émission « Cash Investigation : Plastique, la grande intox » suivie d’échanges avec le public.

Mini forum des associations locales œuvrant sur la réduction des emballages à usage unique, le retour de la consigne, le réemploi sera abordé pour sensibiliser le public.

18h30 – 19h15 : mini forum

19h30 – 20h30 : introduction et projection du documentaire

20h30 – 21h00 : échanges avec le public Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

