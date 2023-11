Forum d’ateliers « Faire soi-même » Pavillon des Transitions Rouen, 18 novembre 2023, Rouen.

Forum d’ateliers « Faire soi-même » Samedi 18 novembre, 14h00 Pavillon des Transitions Entrée libre, gratuit.

Le suremballage est une des causes importantes de pollution plastique.

Venez réaliser de petits objets qui permettent de remplacer, dans votre vie quotidienne, le plastique des emballages. Emballage alimentaire avec fabrication de film alimentaire lavable à la cire d’abeille (bee wrap), emballage de produits ménagers avec fabrication de lessive maison, emballage de cosmétiques avec fabrication d’huile de massage en flacon.

Les enfants ne seront pas oubliés : des ateliers de confection de figurines avec des éléments naturels, de fabrication de bijoux en tissu de récupération et dégustation de jus de fruits fraichement pressés. Moins d’emballage c’est moins de déchets et plus de nature!

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00