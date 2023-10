Confection d’un masque de crâne intégral en carton Pavillon des Transitions Rouen, 28 octobre 2023, Rouen.

Confection d’un masque de crâne intégral en carton 28 et 29 octobre Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription.

Une explosion de couleurs et de joie de vivre pour manifester l’amour et le respect envers les membres de la famille qui ne sont plus parmi nous!

Venez fabriquer et apprêter vos masques en carton directement inspiré de la fête mexicaine « Dia de los muertos »!

Atelier à partir de 8 ans, chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Seul l’enfant doit s’inscrire.

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/confection-dun-masque-de-crane-integrale-en-carton »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T14:30:00+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00

2023-10-29T14:30:00+01:00 – 2023-10-29T17:00:00+01:00