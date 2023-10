Atelier de confection d’un chapeau de sorcier ou de sorcière Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Atelier de confection d’un chapeau de sorcier ou de sorcière Pavillon des Transitions Rouen, 26 octobre 2023, Rouen. Atelier de confection d’un chapeau de sorcier ou de sorcière 26 et 27 octobre Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription Venez confectionner et personnaliser votre chapeau de sorcier et de sorcière avec l’aide d’une couturière professionnelle.

L’élégance à l’heure d’Halloween !

A partir de 8 ans. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.

A partir de 8 ans. Chaque enfant doit être accompagné d'un adulte.

Seul l'enfant doit s'inscrire.

2023-10-26T14:30:00+02:00 – 2023-10-26T17:00:00+02:00

