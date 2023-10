Fabrication d’une baguette de sorcier Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Fabrication d'une baguette de sorcier 22 et 24 octobre Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription. Venez exprimez votre créativité et votre malice pour créer votre propre baguette de sorcier ou reproduire celui de votre sorcier préféré : Harry ? Hermione ? Ron ? Atelier à partir de 7 ans, chaque enfant doit être accompagné d'un adulte. Seul l'enfant doit s'inscrire. Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie

2023-10-22T14:30:00+02:00 – 2023-10-22T16:30:00+02:00

2023-10-22T14:30:00+02:00 – 2023-10-22T16:30:00+02:00
2023-10-24T14:30:00+02:00 – 2023-10-24T16:30:00+02:00

Pavillon des Transitions
Adresse Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen
Ville Rouen

