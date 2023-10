De la semence à l’assiette : une journée autour de l’agro-écologie : Conférence de Marc Dufumier Pavillon des Transitions Rouen, 21 octobre 2023, Rouen.

De la semence à l’assiette : une journée autour de l’agro-écologie : Conférence de Marc Dufumier Samedi 21 octobre, 20h00 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription.

Cette journée, organisée par CCFD TERRE SOLIDAIRE, en partenariat avec la Métropole Rouen Normandie, sera consacrée à l’Agro-écologie.

Il est possible d’assister à un ou plusieurs temps proposés :

Tables rondes

Ateliers alimentaires tout public

Projection d’un film dans le cadre du festival Alimenterre

CONFERENCE de Marc Dufumier :

« L’agro-écologie peut-elle nourrir le monde ? »

Marc Dufumier est un agronome et enseignant-chercheur français, spécialiste des systèmes agraires et de leur évolution. Il a notamment dirigé la chaire d’agriculture comparée et de développement agricole à AgroParisTech.

Il a été impliqué dans la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation de nombreux projets et programmes de développement agricole, en France comme à l’étranger, notamment dans les pays du Sud.

Auteur de nombreux articles parus dans les principales revues d’agronomie, il a publié une dizaine d’ouvrages sur les politiques agraires, l’agriculture biologique, l’alimentation et la nutrition.

Expert auprès de la Banque mondiale et de la FAO, il est souvent sollicité par les pays confrontés à des crises alimentaires ou agricoles.

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journee-de-la-semence-a-lassiette »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T22:00:00+02:00

2023-10-21T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T22:00:00+02:00