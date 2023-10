De la semence à l’assiette : une journée autour de l’agro-écologie : Projection du film « Tu nourriras le Monde » Pavillon des Transitions Rouen, 21 octobre 2023, Rouen.

De la semence à l’assiette : une journée autour de l’agro-écologie : Projection du film « Tu nourriras le Monde » Samedi 21 octobre, 17h00 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription.

Cette journée, organisée par CCFD TERRE SOLIDAIRE, en partenariat avec la Métropole Rouen Normandie, sera consacrée à l’Agro-écologie.

Il est possible d’assister à un ou plusieurs temps proposés :

Tables rondes

Ateliers alimentaires tout public

Projection d’un film dans le cadre du festival Alimenterre

Conférence de Marc Dufumier

DOCUMENTAIRE de Nathan Pirard et Floris Schruijer.

Ce documentaire retrace l’histoire agricole d’une région céréalière française où se pratique une agriculture particulièrement intensive, la Champagne crayeuse. Pour comprendre les origines des crises sociales et environnementales auxquelles les campagnes de cette région sont aujourd’hui confrontées, deux jeunes ingénieurs agronomes partent à la rencontre de ses céréaliers. A travers le récit de leurs histoires personnelles, peu à peu se reconstruit le fil des politiques agricoles des 70 dernières années, et leur impact sur nos campagnes.

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T17:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:30:00+02:00

