Jeux culinaires sur les couleurs d'Halloween
Pavillon des Transitions
Rouen

Jeux culinaires sur les couleurs d'Halloween

Samedi 21 octobre, 14h30, 15h15, 16h00

Pavillon des Transitions

Gratuit, sur inscription.

Arts et jeux culinaires aux couleurs d'Halloween :
– Quelles sont les couleurs dominantes d'Halloween?
– Découvrez les aliments, fruits et légumes portant ses couleurs
– Réalisation d'une cervelle de clémentine diabolique ou confection d'un corbeau ou chauve-souris sucrée puis dégustation.
– Remise de recettes en fin d'atelier

Atelier à partir de 6 ans. Chaque enfant doit être accompagné d'un adulte. Seul l'enfant doit s'inscrire.

Pavillon des Transitions
Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen
Rouen 76000

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T15:15:00+02:00

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T15:15:00+02:00
2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:45:00+02:00

Pavillon des Transitions
Adresse Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen
Ville Rouen

