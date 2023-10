Ateliers tout public : De la semence à l’assiette : une journée autour de l’agro-écologie Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Ateliers tout public : De la semence à l’assiette : une journée autour de l’agro-écologie Pavillon des Transitions Rouen, 21 octobre 2023, Rouen. Ateliers tout public : De la semence à l’assiette : une journée autour de l’agro-écologie Samedi 21 octobre, 14h00 Pavillon des Transitions Gratuit, sans inscription sauf pour les ateliers de Triticum Cette journée, organisée par CCFD TERRE SOLIDAIRE, en partenariat avec la Métropole Rouen Normandie, sera consacrée à l’Agro-écologie.

Il est possible d’assister à un ou plusieurs temps proposés :

Tables rondes

Ateliers alimentaires tout public

Projection d’un film dans le cadre du festival Alimenterre

Conférence de Marc Dufumier ATELIERS TOUT PUBLIC :

Triticum – Atelier de création de pâtes fraîches. 2 ateliers de 1 heure pour 10 personnes sur inscription

Cardère – Épiez dans l’plat : Outil de sensibilisation à notre alimentation et à ses impacts environnementaux et socio-économiques sous forme de 5 ateliers tournants.

Le champ des possibles

La Frerme : Manger Bio local, c’est idéal ! Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journee-de-la-semence-a-lassiette »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:30:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Pavillon des Transitions Adresse Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Pavillon des Transitions Rouen latitude longitude 49.442591;1.076697

Pavillon des Transitions Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/