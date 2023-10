Tables rondes : De la semence à l’assiette : une journée autour de l’agro-écologie Pavillon des Transitions Rouen, 21 octobre 2023, Rouen.

Tables rondes : De la semence à l’assiette : une journée autour de l’agro-écologie Samedi 21 octobre, 10h15, 14h00, 15h30 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription.

Cette journée, organisée par CCFD TERRE SOLIDAIRE, en partenariat avec la Métropole Rouen Normandie, sera consacrée à l’Agro-écologie.

Il est possible d’assister à un ou plusieurs temps proposés :

Tables rondes

Ateliers alimentaires tout public

Projection d’un film dans le cadre du festival Alimenterre

Conférence de Marc Dufumier

TABLES RONDES :

10h15 Les semences

Pourquoi les semences anciennes ont-elles disparues ? Quel intérêt de les remettre dans le circuit des semences ?

Animée par Fabien Bocquet (bénévole au CCFD, salarié de Bio en Normandie)

Intervenants : Charlotte Joubert (Buzurana Juzurana), Luc Devaux (spécialiste des semences traditionnelles), et Simon Bridonneau (association Triticum)

14h L’alimentation durable et de qualité pour toutes et tous

Sensibiliser sur la problématique de l’accès à l’alimentation, en particulier de qualité et biologique, ici et là-bas, sans oublier les paysans. Favoriser les regards croisés entre acteurs.

Animée par Delphine Vandermeersch (bénévole CCDF et coordinatrice des Petites L’Ouches, conserverie en chantier d’insertion)

Intervenants : Jean-Joseph Roussignol (Solidarité Paysans 76), Mathieu Grenier et Olivier Lainé (Confédération Paysanne)

15h30 L’accaparement des terres

Mobiliser et sensibiliser sur le sujet de l’accaparement des terres et la détresse des petits paysans.

Intervenants : Bernard Rio (bénévole CCFD), un intervenant de Terre de Liens, Guillaume Grima (Effet de serre toi-même !), Bernard Fagoo (Plantons des haies, bénévole CCFD-Terre Solidaire, délégué diocésain du Carrefour rural du Neubourg, CMR 27).

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:15:00+02:00 – 2023-10-21T11:30:00+02:00

2023-10-21T15:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00