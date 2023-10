[De la semence à l’assiette : une journée autour de l’agro-écologie] conférences, film, ateliers Pavillon des Transitions Rouen, 21 octobre 2023, Rouen.

[De la semence à l’assiette : une journée autour de l’agro-écologie] conférences, film, ateliers Samedi 21 octobre, 10h00 Pavillon des Transitions gratuit sur inscription

Cette journée, organisée par CCFD TERRE SOLIDAIRE, en partenariat avec la Métropole Rouen Normandie, sera consacrée à l’Agro-écologie. Il est possible d’assister à un ou plusieurs temps proposés

• Tables rondes

• Ateliers alimentaires tout public

• Projection d’un film dans le cadre du festival Alimenterre

• Conférence de Marc Dufumier

Introduction de la journée par Yves Soret

Élu, conseiller délégué en charge des circuits courts et du Projet Alimentaire Territorial à la Métropole Rouen Normandie

Déjeuner sur place possible

sur inscription dans la limite des places disponibles

Le projet est soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD) dans le cadre du programme TAPSA (Transition vers une Agroécologie Paysanne au service de la Souveraineté Alimentaire).

Gratuit, sur inscription.

LE DÉTAIL DU PROGRAMME

# LES TABLES RONDES

> 10h15 Les semences

Pourquoi les semences anciennes ont-elles disparues ? Quel intérêt de les remettre dans le circuit des semences ?

Animée par Fabien Bocquet (bénévole au CCFD, salarié de Bio en Normandie)

Intervenants : Charlotte Joubert (Buzurana Juzurana), Luc Devaux (spécialiste des semences traditionnelles), et Simon Bridonneau (association Triticum)

> 14h L’alimentation durable et de qualité pour toutes et tous

Sensibiliser sur la problématique de l’accès à l’alimentation, en particulier de qualité et biologique, ici et là-bas, sans oublier les paysans. Favoriser les regards croisés entre acteurs.

Animée par Delphine Vandermeersch (bénévole CCDF et coordinatrice des Petites L’Ouches, conserverie en chantier d’insertion)

Intervenants : Jean-Joseph Roussignol (Solidarité Paysans 76), Mathieu Grenier et Olivier Lainé (Confédération Paysanne)

> 15h30 L’accaparement des terres

Mobiliser et sensibiliser sur le sujet de l’accaparement des terres et la détresse des petits paysans.

Intervenants : Bernard Rio (bénévole CCFD), un intervenant de Terre de Liens, Guillaume Grima (Effet de serre toi-même !), Bernard Fagoo (Plantons des haies, bénévole CCFD-Terre Solidaire, délégué diocésain du Carrefour rural du Neubourg, CMR 27).

# ATELIERS LUDIQUES ALIMENTATION POUR TOUT PUBLIC

de 14h à 16h30

> Triticum – Atelier de création de pâtes fraîches. 2 ateliers de 1 heure pour 10 personnes sur inscription

> Cardère – Épiez dans l’plat : Outil de sensibilisation à notre alimentation et à ses impacts environnementaux et socio-économiques sous forme de 5 ateliers tournants.

> Le champ des possibles

> La Frerme : Manger Bio local, c’est idéal !

# PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « TU NOURRIRAS LE MONDE » à 17h

DOCUMENTAIRE de Nathan Pirard et Floris Schruijer.

Dans le cadre du festival Alimenterre.

Ce documentaire retrace l’histoire agricole d’une région céréalière française où se pratique une agriculture particulièrement intensive, la Champagne crayeuse. Pour comprendre les origines des crises sociales et environnementales auxquelles les campagnes de cette région sont aujourd’hui confrontées, deux jeunes ingénieurs agronomes partent à la rencontre de ses céréaliers. A travers le récit de leurs histoires personnelles, peu à peu se reconstruit le fil des politiques agricoles des 70 dernières années, et leur impact sur nos campagnes.

# CONFÉRENCE DE MARC DUFUMIER à 20H

« L’agro-écologie peut-elle nourrir le monde ? »

Marc Dufumier est un agronome et enseignant-chercheur français, spécialiste des systèmes agraires et de leur évolution. Il a notamment dirigé la chaire d’agriculture comparée et de développement agricole à AgroParisTech.

Il a été impliqué dans la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation de nombreux projets et programmes de développement agricole, en France comme à l’étranger, notamment dans les pays du Sud.

Auteur de nombreux articles parus dans les principales revues d’agronomie, il a publié une dizaine d’ouvrages sur les politiques agraires, l’agriculture biologique, l’alimentation et la nutrition.

Expert auprès de la Banque mondiale et de la FAO, il est souvent sollicité par les pays confrontés à des crises alimentaires ou agricoles.

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T22:00:00+02:00

