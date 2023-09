Atelier « risques climatiques » Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Atelier « risques climatiques » Pavillon des Transitions Rouen, 14 octobre 2023, Rouen. Atelier « risques climatiques » Samedi 14 octobre, 14h00 Pavillon des Transitions Gratuit – Inscription obligatoire Connaissez-vous les principaux risques climatiques auxquels nous sommes exposés ? Quelles sont les actions qui permettraient de les réduire ?

C’est ce que le WWF vous propose de découvrir à travers un Quiz interactif. Cet atelier est proposé dans le cadre des « journées de la culture du risque ». Retrouvez toute la programmation du festival ici. Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/atelier-risques-climatiques »}] [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/journees-de-la-culture-du-risque »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Pavillon des Transitions
Adresse Quai de Boisguilbert
Ville Rouen
Departement Seine-Maritime

