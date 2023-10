Village d’animations « Culture du risque » Pavillon des Transitions Rouen, 11 octobre 2023, Rouen.

Village d’animations « Culture du risque » Mercredi 11 octobre, 14h00 Pavillon des Transitions Gratuit, certaines animations sont sur inscription (cf programme)

Cet évènement annuel a pour objectif de faire découvrir à la population les risques naturels et industriels présents sur le territoire et expliquer comment réagir face à un évènement majeur.

Ainsi, un « village d’animations » est mis en place au Pavillon des Transitions et propose une dizaine de stands ludiques et interactifs, pour les petits et les grands. Essayez-vous à la réalité virtuelle, enregistrez votre premier podcast, initiez-vous aux gestes qui sauvent avec les sapeurs-pompiers, amusez-vous devant une pièce de théâtre improvisée par des comédiens professionnels… et pleins d’autres activités encore.

Toutes les animations proposées sont gratuites. Et les visiteurs pourront repartir avec quelques petits goodies.

Détail du programme et inscription aux ateliers : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/journees-de-la-culture-du-risque

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/journees-de-la-culture-du-risque »}] [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/journees-de-la-culture-du-risque »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T14:00:00+02:00 – 2023-10-11T18:00:00+02:00

2023-10-11T14:00:00+02:00 – 2023-10-11T18:00:00+02:00