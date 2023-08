LA SEINE, UN TERRITOIRE CULTUREL À VIVRE ENSEMBLE Pavillon des Transitions Rouen, 4 octobre 2023, Rouen.

Mercredi 4 octobre, 14h00 Pavillon des Transitions Sur inscription, voir modalités dans le descriptif

Comment inventer et permettre des collaborations au-delà des frontières administratives ?

Un après-midi en deux parties :

14H : rencontre au Pavillon des transitions

Dans la continuité des Assises nationales du fleuve, organisées les 3 et 4 octobre au 106, autour de l’exposition consacrée à l’Observatoire Photographique du Paysage, la rencontre propose de mettre en exergue les structures qui bâtissent des projets fédérateurs à l’échelle du fleuve, croisant les regards et des propos pluridisciplinaires :

Connaître la vallée de la Seine : avec l’OPP – Observatoire Photographique du Paysage, le CAUE76, le CAUE27, le PNR des Boucles de la Seine Normande, le Conservatoire des Espaces naturels

Vivre avec le risque inondation ou développer un nouveau rapport au fleuve : avec l’AURBSE

La culture comme levier structurant à l’échelle de la Seine : avec Dans le Sens de Barge, la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum·

15H30 : croisière sur la Seine

A bord de la Lutèce, passez une heure sur la Seine pour découvrir les berges en aval de Rouen, les infrastructures portuaires et industrielles.

INFOS PRATIQUES

Attention : l’inscription à la rencontre ne donne pas accès à la croisière sur la Lutèce à 15h30 (durée 1h30, 10€/personne, gratuit pour les partenaires du festival) ! Inscrivez-vous aux deux événements séparément.

Avec Dans le sens de Barge, l’AURBSE, le CAUE76, Rouen Seine Normande 2028.

Gratuit sur inscription

RDV Pavillon des transitions, Quai de Boisguilbert

Réseau Astuce : Bus T1, T2, T3, arrêt Pasteur

*LE FESTIVAL

Zigzag – festival d’architecture et des arts de l’espace

Du 30 sept. au 15 oct. 2023, le long de la Vallée de la Seine, des Yvelines au Havre

#zigzagfestivalarchitecture

Tout le programme et les inscriptions sur https://festivalzigzag.fr/

Zigzag est porté par le Forum – Maison de l’architecture de Normandie, structure culturelle de démocratisation de la culture architecturale, urbaine et paysagère #touspourlarchi

48, rue Victor Hugo – 76 000 Rouen

02 35 03 40 31

