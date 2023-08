Visite guidée Exposition Paysages de Seine Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Visite guidée Exposition Paysages de Seine Pavillon des Transitions Rouen, 20 septembre 2023, Rouen. Visite guidée Exposition Paysages de Seine 20 et 27 septembre Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription L’exposition Paysages de Seine présente les photographies de Claire TENU et Maxence RIFFLET, première étape de l’Observatoire Photographique des Paysages de la vallée de la Seine normande. Le dispositif de reconduction des photographies permettra d’analyser l’évolution des paysages sur plusieurs décennies à partir des 150 points de vue initiaux. De quoi regarder le fleuve autrement, pour objectiver ses évolutions et orienter ses aménagements. Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-visite-guidee-exposition-paysages-de-seine-694176780437 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T11:00:00+02:00 – 2023-09-20T12:00:00+02:00

