Exposition Paysages de Seine Pavillon des Transitions Rouen, 15 septembre 2023, Rouen.

Exposition Paysages de Seine 15 septembre – 8 octobre Pavillon des Transitions Gratuit, entrée libre

Du 15 septembre au 8 octobre, retrouvez l’exposition « Paysages de Seine » de l’Observatoire Photographique des Paysages de la vallée de Seine normande.

L’exposition Paysages de Seine présente les photographies de Claire TENU et Maxence RIFFLET, première étape de l’Observatoire Photographique des Paysages de la vallée de la Seine normande.

Le dispositif de reconduction des photographies permettra d’analyser l’évolution des paysages sur plusieurs décennies à partir des 150 points de vue initiaux. De quoi regarder le fleuve autrement, pour objectiver ses évolutions et orienter ses aménagements.

À PROPOS DE L’OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES : Cet Observatoire Photographique des Paysages est un projet partenarial porté par le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Seine-Maritime et de l’Eure, et par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, avec le partenariat financier de l’Etat, de la délégation interministérielle au développement de la Vallée de la Seine et de la Région Normandie, et le soutien de la Métropole Rouen Normandie qui accueille l’exposition.

crédit photo : ©Claire Tenu, Halte fluviale, Oissel, 24 juin 2020

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T11:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-10-08T11:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00