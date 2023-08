Conférences Nautil’art « De la Seine au fragile Océan » Pavillon des Transitions Rouen, 8 septembre 2023, Rouen.

Conférences Nautil’art « De la Seine au fragile Océan » 8 et 9 septembre Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription

Dans le cadre du festival « Nautil’art, à chacun son art », la Métropole Rouen Normandie accueille au Pavillon des Transitions 2 jours de rencontres dont l’objectif est de donner à comprendre les enjeux autour de la Seine et du fragile Océan, ainsi que de faire le lien entre réflexions scientifiques, écologiques, patrimoniales et artistiques.

Des spécialistes passionnés et passionnants partageront avec enthousiasme leurs connaissances et réflexions pendant ces deux jours.

Les thèmes :

o La Seine hier et aujourd’hui. Comment concilier loisirs, écologie et activité économique. Après Paris pour les JO 2024, à quand le retour de la baignade à Rouen ?

o Explorer les fonds marins avec les Nautilus de demain. L’exploitation de ces ressources

o Un sous-marin à Rouen dans la Seine en 1800 : une histoire méconnue. De Fulton à Jules Verne

o La vie sous-marine source d’inspiration et d’engagements artistiques : danser sous l’eau, mythes et univers parallèles, œuvres littéraires, picturales et musicales…

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen

2023-09-08T14:00:00+02:00 – 2023-09-08T18:45:00+02:00

2023-09-09T09:30:00+02:00 – 2023-09-09T18:30:00+02:00