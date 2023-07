Détente au naturel, éco-relaxation Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Détente au naturel, éco-relaxation Pavillon des Transitions Rouen, 27 août 2023, Rouen. Détente au naturel, éco-relaxation 27 et 30 août Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription Retour au travail, rentrée scolaire… venez-vous relaxer tout en étant écoresponsable : huile essentielle, lumière douce, son de la nature et exercice sur la respiration vous permettra de retrouver votre « zénitude ».

Tout public, à partir de 12 ans.
Pavillon des Transitions
Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen

2023-08-27T14:30:00+02:00 – 2023-08-27T15:30:00+02:00

