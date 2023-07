Spectacle jeune public « On se jette à l’eau » Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Spectacle jeune public « On se jette à l’eau » Pavillon des Transitions Rouen, 23 août 2023, Rouen. Spectacle jeune public « On se jette à l’eau » 23 et 26 août Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription Histoire de salle de bain pour les tout petits racontée par un conteuse : lorsque Léna prend son bain, la salle de bain prend des airs de bord de mer. Elle se promène au milieu de drôles de poissons, chante avec une baleine, vogue sur un petit bateau et voyage avec un poisson rouge. »

Conte à partir de 2 ans. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.

Par les Causeries de Marmantine. Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/spectacle-jeune-public-on-se-jette-a-leau »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T14:30:00+02:00 – 2023-08-23T15:15:00+02:00

2023-08-26T14:30:00+02:00 – 2023-08-26T15:15:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Pavillon des Transitions Adresse Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Pavillon des Transitions Rouen

Pavillon des Transitions Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/