Seine-Maritime Atelier bouturage de plante aromatique Pavillon des Transitions Rouen, 19 août 2023, Rouen. Atelier bouturage de plante aromatique 19 et 20 août Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription Cet atelier vous propose de garnir un pot avec des boutures de menthe afin de pouvoir profiter de menthe fraiche pour décorer votre intérieur et également profiter de menthe fraiche pour vos préparations culinaires (3 à 5 boutures de menthe par pot). Atelier tout public, à partir de 6 ans. Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte. Seul l’enfant doit s’inscrire. Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/atelier-bouturage-de-plantes-aromatiques »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

