Seine-Maritime Les ateliers éco-sportifs : jeux pour la tête et les jambes Pavillon des Transitions Rouen, 11 juillet 2023, Rouen. Les ateliers éco-sportifs : jeux pour la tête et les jambes 11 juillet – 31 août Pavillon des Transitions Entrée libre, gratuit. Le Pavillon des transitions propose un parcours pour revoir le contenu de son sac éco-sportif et une séquence d’ateliers sur la réduction des déchets, la gestion de l’eau potable et son assainissement, la création d’une carte postale avec du papier fait soi-même.

Dans la tradition sportive, une médaille fabriquée à partir de bois de récupération et une gourde seront remises aux participants.

La programmation s’adapte aux envies des participants. Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T16:00:00+02:00

