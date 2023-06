Reconnectons l’économie au vivant Pavillon des Transitions Rouen, 4 juillet 2023, Rouen.

Reconnectons l’économie au vivant Mardi 4 juillet, 18h00 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription.

Sans transition !, en partenariat avec Harmonie Mutuelle et la Métropole Rouen Normandie, et en coopération avec Actes Sud et Terre Vivante, invite les professionnels et collectivités de Normandie à la rencontre professionnelle « Reconnectons l’économie au vivant », avec l’ingénieure agronome, environnementaliste, autrice et conférencière, Isabelle Delannoy, le mardi 04 juillet à 18h.

Comment connecter économie et écologie ?

En associant des techniques et des recherches récentes – permaculture, production durable, circuits solidaires –, Isabelle Delannoy nous plonge au coeur d’une économie régénérative. Ici, remplacer l’utilisation du métal et des minerais par celle de plantes, pour éviter le désastre écologique et humain de l’exploitation des gisements, là, créer des cités autonomes, sont autant de transitions proposées.

Une croissance mutuelle de l’économie et des écosystèmes devient possible. Elle s’appuie sur la symbiose entre le vivant, l’intelligence humaine et l’efficience de nos technologies. Elle permet, une fois l’équilibre trouvé, de produire sans épuiser les ressources mais, au contraire, en les renouvelant.

Isabelle Delannoy, ingénieure agronome de formation, est environnementaliste, autrice et conférencière. Elle a co-écrit le film Home de Yann Arthus-Bertrand et a collaboré au livre La Terre vue du ciel. Spécialisée dans le domaine des nouvelles logiques économiques et productives durables, elle a publié L’économie symbiotique. Régénérer la planète, l’économie, la société, paru aux éditions Actes Sud en 2017. Elle milite pour une nouvelle vision de l’économie connectée à la nature.

Isabelle Delannoy aura à ses côtés des acteurs locaux qui présenteront des exemples d’actions concrètes, puis elle échangera avec les participants lors d’un temps de questions-réponses.

Au programme :

18h Accueil

18h30 Grand entretien avec Isabelle Delannoy

18h50 Table-ronde acteurs locaux

19h20 Questions de la salle

19h50 Cocktail

Infos pratiques

Adresse : Pavillon des Transitions – Quai de Boisguilbert – Rouen

Accès en transports en commun : T1 T2 T3, station Pasteur

Un évènement organisé en partenariat avec Harmonie Mutuelle et la Métropole Rouen Normandie, en coopération avec Actes Sud et Terre Vivante.

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T18:00:00+02:00 – 2023-07-04T20:00:00+02:00

