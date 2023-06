Fabrication d’insectes avec des éléments naturels récupérés Pavillon des Transitions Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Fabrication d’insectes avec des éléments naturels récupérés Pavillon des Transitions Rouen, 21 juin 2023, Rouen. Fabrication d’insectes avec des éléments naturels récupérés Mercredi 21 juin, 14h30, 15h30 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription A partir d’éléments naturels récupérés venez créer vos insectes et autres drôles de bestioles plus vraies que nature !

Durée de l’atelier : 2h.

Un atelier débute à 14h30, l’autre à 15h30.

Atelier à partir de 5 ans, chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Seul l’enfant doit s’inscrire. Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/fabrication-dinsectes-avec-des-elements-naturels-recuperes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T14:30:00+02:00 – 2023-06-21T15:30:00+02:00

