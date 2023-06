Programme d’animation du 8 au 17 juin spécial ARMADA Pavillon des Transitions Rouen, 8 juin 2023, Rouen.

Programme d’animation du 8 au 17 juin spécial ARMADA 8 – 17 juin Pavillon des Transitions Gratuit, entrée libre

PROGRAMMATION :

8 juin de 10h à 18h :

Découvrir le cycle de l’eau et les pollutions plastiques de la Seine à travers l’utilisation de maquettes et de microscopes. Par les équipes du Pavillon des Transitions.

Stand zéro déchet pour les océans : autour de jeux et d’objet à Faire soi-même, découvrez les alternatives au plastique jetable. Pour les plus petits, atelier peintures végétales sur le thème des Océans. Par l’association Zéro Déchet Rouen.

9 Juin de 10h à 19h :

Saurez deviner quel objet se cache dans cette boite ? La pollution de cette eau est elle naturelle ou due à des déchets ? A travers des quizzs, boîtes surprises ou bocaux d’eau, l’association Surfrider vous propose une approche ludique sur la question des déchets aquatiques, de la préservation des écosystèmes et de la qualité de l’Eau.

Stand zéro déchet pour les océans : autour de jeux et d’objet à Faire soi-même, découvrez les alternatives au plastique jetable. Pour les plus petits, atelier peintures végétales sur le thème des Océans. Par l’association Zéro Déchet Rouen.

10 juin de 10h à 19h :

Saurez deviner quel objet se cache dans cette boite ? La pollution de cette eau est-elle naturelle ou due à des déchets ? A travers des quizzs, boîtes surprises ou bocaux d’eau, l’association Surfrider vous propose une approche ludique sur la question des déchets aquatiques, de la préservation des écosystèmes et de la qualité de l’Eau.

Seul ou en groupe délivrez les tortues des filets de pêche et autour d’un jeu de l’oie géant découvrez l’importance des zones humides. Par le WWF France.

11 juin de 10h à 19h :

Réalisez un objet à partir de plastique de récupération et participez à une exposition collaborative sur le thème des océans qui sera exposée toute la durée de l’Armada. Par la Roulotte scarabée.

Seul ou en groupe délivrez les tortues des filets de pêche et autour d’un jeu de l’oie géant découvrez l’importance des zones humides. Par le WWF France.

12 juin de 10h à 19h :

Réalisez un objet à partir de plastique de récupération et participez à une exposition collaborative sur le thème des océans qui sera exposée toute la durée de l’Armada. Par la Roulotte scarabée.

Seul ou en groupe délivrez les tortues des filets de pêche et autour d’un jeu de l’oie géant découvrez l’importance des zones humides. Par le WWF France.

13 juin de 10h à 19h :

Réalisez un objet à partir de plastique de récupération et participez à une exposition collaborative sur le thème des océans qui sera exposée toute la durée de l’Armada. Par la Roulotte scarabée.

Ateliers autour des pollutions plastiques dans les océans et la découverte de la faune et la flore autour de la Seine ; découvrez le cabinet de curiosité des océans et les secrets de la biodiversité de la Seine, participez à un atelier de tissage… et effectuez sur un vélo connecté un bout du parcours de la Seine à Vélo ! par l’association Citémômes.

14 juin de 10h à 19h :

Réalisez un objet à partir de plastique de récupération et participez à une exposition collaborative sur le thème des océans qui sera exposée toute la durée de l’Armada. Par la Roulotte scarabée.

Ateliers autour des pollutions plastiques dans les océans et la découverte de la faune et la flore autour de la Seine ; découvrez le cabinet de curiosité des océans et les secrets de la biodiversité de la Seine, participez à un atelier de tissage… et effectuez sur un vélo connecté un bout du parcours de la Seine à Vélo ! par l’association Citémômes.

15 juin de 10h à 19h :

Stand d’animations autour des origines et des conséquences du plastique en mer ; le quizz-Molkky, boîtes mystères et bocaux « 5 grammes », qui correspondent à ce que nous ingérons comme quantité de plastique par semaine, jeu de l’oie du chemin du déchet, ateliers faire soi-même

Ateliers autour des pollutions plastiques dans les océans et la découverte de la faune et la flore autour de la Seine ; découvrez le cabinet de curiosité des océans et les secrets de la biodiversité de la Seine, participez à un atelier de tissage… et effectuez sur un vélo connecté un bout du parcours de la Seine à Vélo ! Par l’association Citémômes.

16 juin de 10h à 19h :

Stand d’animations autour des origines et des conséquences du plastique en mer ; le quizz-Molkky, boîtes mystères et bocaux « 5 grammes », qui correspondent à ce que nous ingérons comme quantité de plastique par semaine, jeu de l’oie du chemin du déchet, ateliers faire soi-même

Ateliers autour des pollutions plastiques dans les océans et la découverte de la faune et la flore autour de la Seine ; découvrez le cabinet de curiosité des océans et les secrets de la biodiversité de la Seine, participez à un atelier de tissage… et effectuez sur un vélo connecté un bout du parcours de la Seine à Vélo ! Par l’association Citémômes.

17 juin de 10h à 19h :

Stand d’animations autour des origines et des conséquences du plastique en mer ; le quizz-Molkky, boîtes mystères et bocaux « 5 grammes », qui correspondent à ce que nous ingérons comme quantité de plastique par semaine, jeu de l’oie du chemin du déchet, ateliers faire soi-même

Ateliers autour des pollutions plastiques dans les océans et la découverte de la faune et la flore autour de la Seine ; découvrez le cabinet de curiosité des océans et les secrets de la biodiversité de la Seine, participez à un atelier de tissage… et effectuez sur un vélo connecté un bout du parcours de la Seine à Vélo ! Par l’association Citémômes.

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T10:00:00+02:00 – 2023-06-08T18:00:00+02:00

2023-06-17T10:30:00+02:00 – 2023-06-17T19:00:00+02:00