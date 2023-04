CONFECTION D’UN CARNET EN PAPIER RECYCLE Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

CONFECTION D’UN CARNET EN PAPIER RECYCLE Pavillon des Transitions, 14 mai 2023, Rouen. CONFECTION D’UN CARNET EN PAPIER RECYCLE 14 et 31 mai Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription A partir de papiers usagés, confectionnez un magnifique petit carnet personnalisé qui vous servira à coucher vos pensées mais aussi à dresser votre liste de courses !

Animé par « Papier et petits mots ».

Atelier à partir de 7 ans.

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte, seul l’enfant doit s’inscrire. Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/confection-dun-carnet-en-papier-recycle »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T14:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00

2023-05-31T14:00:00+02:00 – 2023-05-31T17:00:00+02:00

