CRÉATION D’HÔTEL A INSECTES ET ATELIER SUR LES ABEILLES Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

CRÉATION D’HÔTEL A INSECTES ET ATELIER SUR LES ABEILLES Pavillon des Transitions, 13 mai 2023, Rouen. CRÉATION D’HÔTEL A INSECTES ET ATELIER SUR LES ABEILLES Samedi 13 mai, 14h30 Pavillon des Transitions En accès libre en continu . Sans réservation Fabrication Hôtel à insectes et présentation d’une ruche pédagogique.

Atelier de présentation de la vie des abeilles, sensibilisation à la protection des pollinisateurs, dégustation des produits de la ruche (miels, pollen).

Atelier à partir de 7 ans

Animé « La Nature à Sa Porte ». Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Pavillon des Transitions Adresse Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Pavillon des Transitions Rouen

Pavillon des Transitions Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

CRÉATION D’HÔTEL A INSECTES ET ATELIER SUR LES ABEILLES Pavillon des Transitions 2023-05-13 was last modified: by CRÉATION D’HÔTEL A INSECTES ET ATELIER SUR LES ABEILLES Pavillon des Transitions Pavillon des Transitions 13 mai 2023 Pavillon des Transitions Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime