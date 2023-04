RÉALISATION D’UN MENU DU FUTUR Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’évènement: Rouen

RÉALISATION D’UN MENU DU FUTUR Pavillon des Transitions, 7 mai 2023, Rouen. RÉALISATION D’UN MENU DU FUTUR 7 et 24 mai Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription. Réalisation d’un menu personnalisé du futur : quels seront les aliments à privilégier et les comportements à mettre en place pour adopter une alimentation durable sans impact négatif sur le reste de la planète?

Dégustation sensorielle de légumineuses/céréales/oléagineux pour partir à la découverte de ces aliments peu connus ou peu utilisés jusqu’à présent dans notre alimentation quotidienne.

3 sessions de 45 min : 14h30-15h15 / 15h30-16h15 / 16h30-17h-15

Atelier à partir de 6 ans, chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.

Animé par les Papilles Vocales. Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen

