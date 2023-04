Biodiversité au jardin : jeux + modelage d’animaux Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Biodiversité au jardin : jeux + modelage d’animaux Pavillon des Transitions, 3 mai 2023, Rouen. Biodiversité au jardin : jeux + modelage d’animaux Mercredi 3 mai, 14h30 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription. Temps de découverte de la biodiversité du jardin dédié aux enfants, autour de jeux ludiques et de modelage d’animaux du jardin en terre cuite.

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Seul l’enfant doit s’inscrire.

Animé par l’Atelier de Clémentine Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversite-au-jardin-jeux-modelage-danimaux »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T14:30:00+02:00 – 2023-05-03T16:00:00+02:00

