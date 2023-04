Visite guidée de l’exposition « Océans de plastique(s) » Pavillon des Transitions, 29 avril 2023, Rouen.

Visite guidée de l’exposition « Océans de plastique(s) » 29 avril – 20 mai Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription. A partir de 7 ans.

Découverte des œuvres de l’artiste maori George Nuku, créées à partir de plastique et de polystyrène récupérés sur les littoraux, et déambulation guidée au sein de l’exposition scientifique proposée par l’expédition MED permettant de découvrir les enjeux, les causes et les conséquences de la pollution plastique des océans.

Les visites non guidées sont possibles du mardi au dimanche de 10h à 18h.

Pour en savoir plus : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/actualite/2023/lart-plastique-submerge-le-pavillon-des-transitions-45538

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-de-lexposition-oceans-de-plastiques-1 »}] [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/actualite/2023/lart-plastique-submerge-le-pavillon-des-transitions-45538 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T15:30:00+02:00 – 2023-04-29T16:30:00+02:00

2023-05-20T15:30:00+02:00 – 2023-05-20T16:30:00+02:00