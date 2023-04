Atelier fabrication bol vide poche, cache pot et saladier en tissu Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime

Atelier fabrication bol vide poche, cache pot et saladier en tissu Pavillon des Transitions, 29 avril 2023, Rouen. Atelier fabrication bol vide poche, cache pot et saladier en tissu 29 et 30 avril Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription. Bol, vide-poche, cache pot et saladier se mettent sur leur 31 sous vos doigts experts.

Atelier à partir de 8 ans. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Seul l’enfant doit s’inscrire

Animé par Jane Avezou Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/atelier-fabrication-bol-vide-poche-cache-pot-et-saladier-en-tissu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T14:30:00+02:00 – 2023-04-29T16:00:00+02:00

2023-04-30T14:30:00+02:00 – 2023-04-30T16:00:00+02:00

