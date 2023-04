Atelier Repair Café Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Atelier Repair Café Pavillon des Transitions, 15 avril 2023, Rouen. Atelier Repair Café Samedi 15 avril, 10h30 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription Plutôt que de jeter hâtivement votre grille-pain, bouilloire, radio ou autres petits appareils électriques, venez essayer de le réparer avec l’aide des bricoleurs expérimentés du Repair café. Vous produirez moins de déchets et ferez des économies !

Vous devez rapporter vos propres appareils électriques qui ne fonctionnent plus du tout ou plus très bien. Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert Rouen 76000

