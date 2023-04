Annulé | Soirée Tech for Good Pavillon des Transitions, 6 avril 2023, Rouen.

Annulé | Soirée Tech for Good Jeudi 6 avril, 18h30 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription.

Dans un monde où la course à l’innovation repousse en permanence les limites de ce que l’Homme peut faire, la croissance technologique est souvent présentée comme moteur clé du développement économique.

Mais quelles sont les limites de cette vision ? Existe-t-il des manières différentes de penser la tech et l’innovation ? Quels sont les choix qui peuvent en découler pour les acteurs économiques ?

Pour aborder ces questions, cette première soirée d’inspiration du Tech for Good Tour, le tour de France de la tech responsable et engagée initié par makesense et Latitudes en partenariat avec la Métropole de Rouen est proposée .

Au programme : une table-ronde qui réunit des experts de la tech et des acteurs locaux pour réfléchir ensemble à des modèles d’innovation territoriale plus sobres et engagés ! Seront présent·es pour partager leur vision :

Quentin Tizon, ingénieur à l’ADEME Normandie

Loïc Pérochon, co-gérant de La Belle Tech, entreprise qui professionnalise les low techs

Des entrepreneur·euses qui ont choisi de mettre la tech au service du progrès social et environnemental

Et Emmanuelle Vibert, journaliste, pour modérer la table-ronde !

Durant la soirée, il sera proposé aussi : des moments d’échange, des ateliers de réflexion et un apéritif dinatoire pour échanger avec tous les acteurs présents pour l’événement !

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://events.makesense.org/fr/e/conference-tech-for-good-or-quelle-tech-pour-le-developpement-de-nos-territoires-64105831237a81000756d463 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T18:30:00+02:00 – 2023-04-06T21:30:00+02:00

2023-04-06T18:30:00+02:00 – 2023-04-06T21:30:00+02:00