Atelier de fabrication d’abat-jour en bioplastique Pavillon des Transitions, 29 mars 2023, Rouen. Atelier de fabrication d’abat-jour en bioplastique Mercredi 29 mars, 14h30 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription Le bioplastique est une fibre plastique fabriquée à partir de sources végétales et non de pétrole. Dans un premier temps, l’atelier propose de découvrir la fabrication de cette fameuse matière. Puis dans un deuxième temps, des abats jour seront réalisés à partir d’une structure existante. Les participants feront le patron qui permettra de recouvrir la structure. Puis ils découperont ce patron dans la fibre de bioplastique afin de réaliser leur abat-jour. Atelier à partir de 8 ans, en binôme parent/enfant, seul l’enfant doit s’inscrire. Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/atelier-de-fabrication-dabat-jour-en-bioplastique »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:30:00+02:00 – 2023-03-29T17:30:00+02:00

