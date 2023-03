Atelier fabrication d’une marmite norvégienne Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Atelier fabrication d’une marmite norvégienne Pavillon des Transitions, 26 mars 2023, Rouen. Atelier fabrication d’une marmite norvégienne Dimanche 26 mars, 14h00 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription. Une marmite norvégienne est un caisson ou un sac garni d’isolant thermique dans lequel on place une casserole (ou un autre récipient muni d’un couvercle) contenant un plat dont la cuisson a été démarrée sur le feu : dans cette enceinte isolée, le plat va continuer à cuire sans aucune source d’énergie extérieure, en refroidissant lentement.

Venez fabriquer la vôtre et testez la.

L’atelier dure 3 heures. 2 séances sont proposées, l’une à 14h et l’autre à 15h.

A partir de 9 ans.

Animé par les Vagabonds de l’énergie. Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/atelier-fabrication-dune-marmite-norvegienne »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

