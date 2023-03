Contes musicaux à la bougie « « ENTRE TERRE ET AIR » Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Contes musicaux à la bougie « « ENTRE TERRE ET AIR » Pavillon des Transitions, 25 mars 2023, Rouen. Contes musicaux à la bougie « « ENTRE TERRE ET AIR » Samedi 25 mars, 20h00 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription. Dans les pas d’un esprit errant, trouvez la plus belle fleur du monde, rencontrez le jour et la nuit dans le jardin entre deux lumières, apprenez pourquoi nous sommes frères et sœurs des animaux et des oiseaux puis posez-vous à même notre Terre le temps d’un voyage musical et conté.

A partir de 9 ans

Merci de se rendre au Pavillon pour 20h, pour une extinction des lumières à 20h30 après installation.

Par Rêvons le Monde Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen

2023-03-25T20:00:00+01:00 – 2023-03-25T21:30:00+01:00

