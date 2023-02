Visite commentée de l’exposition « Bottled Ocean 2123 » + atelier Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Gratuit, sur inscription. L’artiste néo-zélandais de culture maorie vous fera découvrir ses œuvres en soulignant le sens de sa démarche artistique : sensibiliser le public à la pollution plastique des océans. Cette visite est prolongée par un atelier créatif basé sur le travail de l’artiste qui contribuera à l’exposition pour ceux qui le souhaitent.

Durée : 1h45 (1h de visite avec George Nuku et 45 min d’atelier avec un animateur). 2 visites possibles 15h/16h ou 16h/17h.

A partir de 7 ans (aidé d’un adulte). Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T14:00:00+00:00 – 2023-03-19T16:45:00+00:00

