Journée de la Terre Pavillon des Transitions, 15 mars 2023, Rouen. Journée de la Terre Mercredi 15 mars, 10h00 Pavillon des Transitions

Gratuit, entrée libre sauf pour l’atelier « conte » Conte pour 3/6 ans : Mina la petite goutte d’eau. Séances 10h15 / 11h 15 / 14h15 / 15h15 avec inscription.

Déambulation contée sur le quai par Les Echasses,

Animations en continu (sans inscription) : ateliers sur la biodiversité, sur le compost proposés par les animateurs du Pavillon.

Ferme pédagogique par La ferme du Mathou.

Animations en continu (sans inscription) : expression artistique et atelier sur l’encre naturel animées par Elvine Comelet. Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T09:00:00+00:00 – 2023-03-15T15:00:00+00:00

