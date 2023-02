Atelier fabrication de couronne de fleurs séchées Pavillon des Transitions Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Atelier fabrication de couronne de fleurs séchées Pavillon des Transitions, 1 mars 2023, Rouen. Atelier fabrication de couronne de fleurs séchées Mercredi 1 mars, 16h30 Pavillon des Transitions

Gratuit, sur inscription.

Ces ateliers vous invitent à réaliser par vos propres moyens des objets ou des produits qu’on a plutôt tendance à acheter Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Quartier Pasteur Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Le printemps… c’est dans 20 jours. En guise de préambule venez confectionner une couronne de fleurs séchées afin de préparer votre décoration intérieure pour la belle saison !

A partir de 7 ans, en binôme parent/enfant. Seul l’enfant doit s’inscrire.

Atelier animé par Chic Planète 76.

