Atelier fabrication d’une bouillote sèche Pavillon des Transitions, 28 janvier 2023, Rouen.

Gratuit, sur inscription

Confection d’un bouillote sèche en graines de lin

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Quartier Pasteur Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Venez confectionner votre propre bouillote sèche à base de tissu en coton et graines de lin bio. Chaude, elle revigore après un grand froid, détend les muscles, réconforte et se glisse sous la couette pour les plus frileux.

Froide, elle rafraîchit les yeux fatigués, calme les maux de tête et migraines.

La bouillotte se réchauffe au micro-ondes ou au four électrique et reste chaude pendant environ 25 minutes. Elle peut également se refroidir au congélateur pour vous apporter tous les bienfaits de la cryothérapie.

Le matériel est fourni pour l’atelier.

A partir de 12 ans



